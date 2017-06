1jour1actu, le site qui informe vos enfants

d’un usage abusif de leur force, au point de causer de graves blessures

Actualité, culture, sport… 1jour1actu aborde de nombreux sujets de manière très éducative. A l’instar des médias dédiés aux adultes, il a par exemple beaucoup parlé de la campagne présidentielle française. Entre les manifestations des Guyanais en mars 2017, l’affaire Théo ou encore le débat sur la fessée, le site permet aux enfants d’avoir accès aux mêmes informations que leurs parents mais de manière vulgarisée et moins violente.Par exemple, dans un article sur l’affaire Théo , on ne parle pas de viol mais "". Cette distinction est fondamentale puisqu’elle permet aux enfants d’acquérir rapidement une conscience en s’informant sur le monde qui les entoure tout en étant au maximum protégés de la violence de la réalité, distribuée de manière de plus en plus crue par certains médias.