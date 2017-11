Actus de Monaco novembre 2017 - 1

Lundi 30 octobre 2017, les ambassadeurs extraordinaire et plénipotentiaires S.E.M. Pieter de Gooijer (Royaume des Pays-Bas), S.E.Mme Patricia O’Brien (Irlande) et S.E.M. Fernando Carderera Soler (Royaume d’Espagne) ont présenté leurs Lettres de créance à S.A.S. le Prince Souverain, avant de participer à un déjeuner avec Gilles Tonelli, conseiller de Gouvernement - ministre des Relations Extérieures et de la Coopération.



Les 24 et 25 octobre 2017, à l’invitation du gouvernement italien, une délégation monégasque a participé à la Conférence méditerranéenne de l’OSCE, à Palerme.



S.E.M. Robert Fillon, ambassadeur de Monaco en Italie et Anne Eastwood, haut-commissaire à la protection des Droits, des Libertés et à la Médiation, ont participé le 26 octobre 2017 à Rome au lancement du Réseau des femmes médiatrices pour la région Méditerranée.



Les sapeurs-pompiers de Monaco et la direction de la Coopération internationale ont effectué une visite d’échanges et de formation en Mauritanie du 23 au 25 octobre 2017 - dans le cadre du partenariat de protection civile existant depuis 1996 - où ils ont remis des véhicules et du matériel.



Du 23 au 27 octobre 2017, à Kuala Lumpur, une formation ayant pour sujet l’analyse stratégique en Malaisie, a été organisée par le groupe Egmont, réunissant 27 pays asiatiques participants.