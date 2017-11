Actus de Monaco novembre 2017 - 2

La Principauté était présente à la 23e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui a réuni à Bonn près de 17.000 participants. Le Souverain monégasque a participé le mardi 14 novembre 2017 à l’évènement "The world alliance for efficient solutions", organisé par Bertrand Piccard où S.A.S. le Prince a donné le coup d’envoi du compte à rebours des "1000 solutions efficaces". Le jeudi 16, Bernard Fautrier a représenté la Fondation Albert II à l’initiative "4 pour 1000", axée sur la complémentarité de la sécurité alimentaire et la lutte contre les dérèglements climatiques. Le même jour, Marie-Pierre Gramaglia s’est exprimée au nom de la Principauté à la tribune de la COP 23, rappelant les objectifs de réduction des gaz à effet de serre de Monaco: moins 50% à l’horizon 2030 par rapport à 1990 et la neutralité carbone en 2050.



Ce mercredi 22 novembre 2017 se tient la 50e réunion de la Commission RAMOGE dont l'objectif est de réaliser un point d’étape du programme de travail pour les années 2017-2018, dans le but de réduire les déchets marins, lutter contre les pollutions et surveiller l’environnement de La Spezia jusqu’à Marseille.



Le label "Commerce engagé" vient d'être lancé par le gouvernement, afin de "mettre en valeur les pratiques éco-responsables des commerçants" , en leur proposant "un accompagnement vers une démarche de consommation durable" .