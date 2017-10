Actus de Monaco octobre 2017 - 2

Plusieurs ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont présenté leurs Lettres de créance à S.A.S. le Prince Albert II: le 12 octobre 2017, S.E.M. Deo Saran (République des Fidji) et S.E.Mme Marcia Covarrubias (Chili) et le 19 octobre 2017, S.E.M. Pantelakis D. Eliades (Chypre), S.E.M. Tomasz Mlynarski (République de Pologne), S.E.M. Igor Slobodnik (République slovaque) et S.E.Mme Jane Coombs (Nouvelle-Zélande).



Une délégation sénégalaise était à Monaco les 11 et 12 octobre 2017, pour compléter leurs connaissances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT).



Le 11 octobre 2017 à Munich (Allemagne), l'évènement promotionnel "Destination Monaco" a réuni plus d'une centaine de professionnels du tourisme.



Du 16 au 20 octobre 2017 la Principauté a participé à la 41e session de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) qui s'est tenue au Monténégro.