"Adorable Rouge-Gorge", par Robert W. Service

Mon rouge-gorge règne sur le pommier,

De son refrain perçant et joyeux.

Il est si appliqué à chanter,

Qu’il trouve à peine le temps de manger.

Et comme il imbibait son bec de rosée

Il vit sa couvée s’envoler,

Du gai Printemps jusqu’à l'Été,

Il ne cessa jamais de chanter.



Mon rouge-gorge perché sur le mur

Trille l’Automne avec entrain,

Aucune feuille rubis de l’été indien

N'était aussi éclatante que son jabot.

Il me saluait avec la rosée du matin,

Le soir faisait écho à sa joie:

Comme il s’approchait au plus près de ma porte

Je savais qu'il chantait pour moi.



Mon rouge-gorge se tient sur le rebord

Et tape aux carreaux de la fenêtre.

Hélas! la maison était sombre et silencieuse,

Et toute son ardeur fut vaine.

Puis, quand la neige fouettait

Sous des cieux hostiles et froids

Mon petit rouge-gorge cessa de chanter

Et ferma les yeux.



Cher esprit de joie personnifiée,

Tu as rythmé pour nous les saisons,

Et maintenant que les dieux ne te laissent plus chanter

Je fredonne pour toi une chanson.

Oui, mon sentiment peut sembler idiot

Peut-être saugrenu,

Mais s’il n’y a pas de Paradis pour un oiseau

Qu'il n’y en ai pas pour moi non plus.