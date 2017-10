Aide au développement: que fait vraiment le nord?

En juillet 2017, le ministre de l’Action et des comptes publics français, Gérald Darmanin, annonçait dans les colonnes du Parisien la diminution de 141 millions de cette aide apportée aux pays les plus pauvres. Face à l’indignation de cette annonce, Emmanuel Macron est sorti quelques jours plus tard de son silence, évoquant alors le chiffre de 0,55% d’ici 2022. Un chiffre encore loin des 0,7% promis et déjà atteint par des pays comme le Danemark, le Luxembourg, la Norvège, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Suède. De son côté, Donald Trump a décidé de diminué à hauteur de 28% l’Aide au développement de son pays alors que celui-ci ne dépense que 0,17% de son Revenu national brut, soit environ 30 milliards de dollars.



Une baisse généralisée inacceptable pour de nombreuses associations comme "Printemps solidaire" qui a organisé en début 2017 un concert pour sensibiliser le grand public à l’intérêt de l’aide au développement des pays pauvres. " Nous nous battons pour faire connaître l’intérêt d’un tel dispositif. C’est une cause finalement encore trop peu (re)connue des citoyens du nord malgré l’urgence de la situation au sud " confie madame Baiger, membre de l’association. Face à cette situation, peut-on parler de réticence des chefs d’État à soutenir un tel projet? " Je parlerai plutôt de timidité " explique monsieur Coudert, membre de la direction Stratégie de l’Agence française de développement (AFD) que nous avons pu joindre par téléphone. " Heureusement, monsieur Macron a rectifié l’annonce de son ministre et a avancé une APD de 0,55% pour 2022. Ce sera extrêmement difficile à atteindre mais on peut être satisfait d’une telle volonté. À l’échelle de la France, je suis d’autant plus confiant qu’aujourd’hui, contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’AFD tend à augmenter son activité, ce qui nous donne une véritable perspective d’avenir " tempère là encore monsieur Coudert.



Bien que loin de l’objectif fixé, la France reste le 5e plus gros donateur au monde en terme d’Aide au développement. Un effort que le pays devra poursuivre et améliorer sur le long terme pour enrayer, avec les autres puissances mondiales, la pauvreté du sud.