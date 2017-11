Allemagne: Vers des reconduites massives aux frontières

Réfugiés Allemagne.mp3 (504.69 Ko)



Après avoir accueilli plus d'un million de réfugiés sur son sol, l'Allemagne décide de changer en matière de politique migratoire. Selon son ministre de l'Intérieur, la première puissance économique européenne, l'Allemagne, va procéder à des expulsions massives de réfugiés.



" Nous devons faire plus pour les reconduites aux frontières et les expulsions, car le nombre de demandes (d’asile) rejetées augmente ", avait déclaré le ministre de l'Intérieur, Thomas de Maizière à la télévision. Il a justifié ce virage à droite par le fait que le nombre de demandeurs autorisés à rester en Allemagne augmentait considérablement. D'après de Maizière, un " centre d’expulsions " verra bientôt le jour. Il permettra, selon lui, de coordonner l’action de l’État fédéral et des États régionaux afin de procéder les expulsions des réfugiés dans de bonnes conditions.



Pour sa part, Angela Merkel, la chancelière allemande a fixé à 200.000 réfugiés par an qui seront acceptés en Allemagne. Angela Merkel avait publiquement indiqué en 2015 que l'Allemagne pouvait accueillir jusqu'à 800.000 réfugiés pour des "raisons humanitaires“.



Il faut signaler que ce changement de politique migratoire vise à résoudre le conflit qui oppose la CSU et la CDU pour permettre la formation d’un gouvernement de coalition.

Angela Merkel est critiquée par son allié bavarois, la CSU et surtout l'extrême droite, l'Alternative pour l'Allemagne à cause de sa politique migratoire.