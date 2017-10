Arabie saoudite: le droit de conduire

Le son de cloche est plus optimiste chez les officiels du royaume. Le ministère du Travail avance un large éventail de bienfaits économiques immédiats sur la croissance de l’économie du pays. Il relève que grâce à cette permission, la femme saoudienne bénéficiera d’une augmentation du pouvoir d’achat, allant jusqu’à un tiers de son salaire. Un montant qu’elle verse aujourd’hui soit à un chauffeur particulier soit à un taximan. Les défenseurs de l'autonomisation de la femme, saluent la justice enfin rendue à travers cette décision, qui selon eux, va enterrer un monopole du volant qui n’a plus sa raison d'être.



Les diplomates saoudiens applaudissent et tirent, eux aussi, leur épingle du jeu. Ils estiment que la mesure vient à la rescousse de leur combat pour le rayonnement de l’image du royaume. Ils se réjouissent que le royaume se débarrasse, d’un revers de main, d’une pratique décriée par la communauté internationale. Les auto-écoles et les entreprises de vente automobile quant à elles se frottent les mains et s’apprêtent à accueillir des millions de nouvelles clientes.