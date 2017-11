Art 021 fête ses 5 ans

Art 021.mp3 (899.25 Ko)



Grand rendez-vous de l’art contemporain dans la deuxième ville de Chine, Art 021 célèbre cette année sa 5e édition. Avec la participation d’une centaine de galeries chinoises et étrangères de premier plan, la foire double sa superficie initiale, enrichit la liste de ses participants, ainsi que ses programmes de conférences et projets curatoriaux annexes. Œuvres de qualité, collectionneurs de renom, 60.000 visiteurs enregistrés l’année dernière: Art 021 confirme sa position de leader sur le marché de l’art contemporain asiatique et semble atteindre l’objectif de Kelly Ying et Bao Yifeng, ses co-fondateurs: en faire " un événement annuel dans la ville de Shanghai ".



Partant de rien, la foire d’art contemporain Shanghai Contemporary étant tombée en désuétude en 2013, Art 021 a continuellement tenté de faire de nouvelles percées et de repousser ses limites. Ainsi pendant les cinq dernières années, elle n’a cessé d’évoluer. Mise en place en l’espace de trois mois seulement, la première édition ne comptait que 29 galeries, tout en se positionnant cependant dans une perspective internationale. Aujourd’hui, la vision d’intégrer les " ressources locales dans une perspective globale " selon les termes de Bao Yifeng, continue d’animer l’esprit de la foire, qui compte autant de galeries chinoises d’envergure (Tang Contemporary, Shanghart, White Space) que de mastodontes internationaux (Gagosian, Perrotin, Thaddaeus Roppac). La vocation d’Art 021, tout en voulant faire partie intégrante de l’identité de la mégalopole (021 est l’indicatif téléphonique de Shanghai) est de construire une plateforme internationale pour promouvoir le développement du marché de l'art.



Cette année, c’est donc 11 pays et 27 villes qui y seront représentés, à travers 3 sections: la principale avec 82 galeries se concentrera sur l’art contemporain du 21e siècle, "Approche" avec 20 galeries se consacrera à des solo show, et "Au-delà" regroupera quant à elle, des événements off tout au long du week-end.