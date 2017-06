Assistante maternelle: un métier à hautes responsabilités

Assistante maternelle.mp3 (155.92 Ko)



L'assistante maternelle (ou assistant maternel, même si la plupart de la profession est exercée par des femmes) est une professionnelle de la petite enfance qui peut accueillir chez elle ou dans une maison d'assistantes maternelles (MAM) jusqu'à quatre enfants mineurs âgés de moins de six ans. Elle doit obligatoirement avoir obtenu un agrément du Président du conseil départemental, et suivra, ensuite, une formation.



Il faut distinguer deux cas. Il y a l’assistant(e) maternel(le) de crèche familiale qui garde à son domicile de un à trois enfants simultanément âgés de deux mois et demi à trois ans et qui participe très régulièrement à des activités pédagogiques dans les locaux de la crèche familiale et avec les enfants. Il y a également l’assistant(e) maternel(le) qui assure à son domicile l’accueil d’un à quatre enfants à partir de deux mois et demi. Dans ce cas, les parents deviennent son employeur.



L' assistante maternelle est présumée responsable de tout ce qui lui arrive et de tout ce qu’il peut faire, elle en a la garde, elle en assume la responsabilité et est tenue à une obligation de surveillance constante. Si, par exemple, un enfant de 18 mois se blesse avec un jouet, elle en porte la responsabilité compte tenu de son manque de vigilance. La règle est la même si le jeune enfant cause un accident dans lequel est impliqué un autre enfant. C'est sa responsabilité qui est mise en cause et non celle des parents de l'enfant auteur de l'incident. Bien entendu, compte tenu de l'étendue de sa responsabilité, toute assistante maternelle est tenue d'avoir une assurance professionnelle qui prend en charge les dommages subis et également causés par les enfants.



Les assistantes maternelles à domicile sont contrôlées par les relais assistantes maternelles (Ram). Ces relais, au-delà d'être des lieux d’information, de rencontre et d’échange au service des parents, des assistantes maternelles et des professionnelles de la petite enfance, servent aussi d'organe de contrôle. La responsable du RAM, une professionnelle de la petite enfance est chargée de procéder à des visites de façon régulièrement pour s’assurer de la bonne évolution de l’enfant.



Stéphanie, 40 ans, assistante maternelle dans le 13e arrondissement de Paris a la garde de deux enfants, et est maman de 3 jeunes bambins. " C’est très fatigant, c’est une surveillance de tous les instants " dit-elle. Très aidée par son mari qui l’aide dès qu’il le peut, elle fait en sorte de proposer des activités aux enfants comme aller à la bibliothèque, au parc, aux rendez-vous du RAM. Elle souhaite " éveiller le plus possible leur curiosité le temps qu’ils me sont confiés ". Elle ajoute " La responsable du RAM est venue il y a deux semaines, et a été surprise de constater l’évolution des enfants en quelques mois. Je sais aussi qu'elle inspecte la maison pour voir si tout est propre et conforme à l'accueil de jeunes enfants ". Elle finit en disant qu’il n’est pas toujours facile pour les parents de laisser leur enfant, surtout en très bas âge. Elle envoie des textos et photos aux parents tous les jours pour les tenir informés de ce qu’il se passe dans la journée, et cela se passe très bien, depuis maintenant dix ans qu’elle exerce ce métier.