Béjart Ballet Lausanne et "La flûte enchantée"

À l’occasion du 10e anniversaire de la disparition de Maurice Béjart et du 30e anniversaire de la compagnie, le Béjart Ballet Lausanne entame une tournée internationale exceptionnelle du ballet mythique "La flûte enchantée", une œuvre du crépuscule. Une œuvre où la lumière du jour et l’obscurité de la nuit luttent pour le meilleur et pour le rire.



C’est aussi l’opéra ultime de Wolfgang Amadeus Mozart. Deux mois après la création de "La flûte enchantée", le 30 septembre 1791 au Theater an der Wien, le compositeur meurt en effet à l’âge de 36 ans. Si cet opéra apparaît donc nimbé d’un halo mystérieux, comme le sont souvent les chefs-d’œuvre ultimes, sa forme et sa thématique viennent encore confirmer sa singularité: "La flûte enchantée" demeure un chef d’œuvre insaisissable.



Pour célébrer ses 30 ans, le Béjart Ballet Lausanne a décidé de célébrer l’événement à Paris, du mercredi 7 au dimanche 11 février 2018.