Benjamin Petit nous fait décoller

Après une carrière de sideman dans l'univers de la pop aux côtés notamment de Michel Jonasz ou Lionel Richie, Benjamin Petit, personnage aux multiples facettes, présente "5 degrés sud" son premier album d'artiste saxophoniste leader et compositeur.



5 degrés sud dévoile les multiples facettes du jeu de saxophone de Benjamin Petit, qui s’est entouré d’un trio qu’il connait bien, et avec qui il a une parfaite osmose musicale: Jerry Leonide (piano), Zacharie Abraham (contrebasse) et Francis Arnaud (batterie).



Sur des titres comme "Ni!" ou "Mygale & Britney", on se retrouve embarqué dans un jeu aérien qui va loin. Cuivres étincelants, piano en cascade, et batterie de choc, "5 degrés sud" est une destination parfaite pour les oreilles.