Bon anniversaire capitaine!

De quelle manière définir la personnalité du capitaine Haddock? C'est un impulsif qui libère facilement ses émotions: il clame son enthousiasme et se laisse facilement emporter par ses colères.

Au premier abord, il semble "bougon" ou peu enclin au sentimentalisme. Mais il s'agit d'une simple carapace... En effet, Archibald Haddock est certainement le personnage le plus sensible de l'univers de Tintin. Il est également altruiste, loyal et courageux. Ainsi, il accompagne, soutient, et défend le jeune reporter dans toutes ses enquêtes. Qu'importe le danger, il ne peut pas abandonner son ami.

Dans "L'affaire Tournesol" (1958), il se lance à la recherche de Tryphon Tournesol, enlevé par des agents secrets en Bordurie. Il contourne toutes les difficultés et fait preuve d'une grande persévérance. Une volonté que l'on retrouve aussi dans le combat qu'il mène contre son vice, l'alcool...



Mais Haddock c'est aussi un personnage... comique. Ses "coups de sang" sont uniques, tout comme son vocabulaire! Oui, les expressions du capitaine Haddock sont connues dans le monde entier:

" Tonnerre de Brest! Moule à gaufres! Flibustier! Zouave! Mille millions de mille sabords! Analphabète! Bachi-bouzouk! Bachi-bouzouks des Carpathes! Misérable! Ornithorynque! Boit-sans-soif! Jocrisse! Cercopithèque! ", " Espèce de mitaine pas de pouce " (québécois), " Gallows-fourrage! " (anglais) et tellement d'autres... Les albums de Tintin contiennent plus de 200 jurons du capitaine. Bien évidemment, on ne peut pas véritablement parler d'insultes. En effet, il ne faut pas oublier que les aventures de Tintin s'adressent en priorité aux enfants. Quelques expressions ont également été censurées après la guerre. D'autres sont volontairement mises de côté: " Aztèques " par exemple, qui pourrait être considérée comme une remarque raciste.



Drôle grâce à ses paroles, le capitaine s'illustre aussi dans le comique d'action. Beaucoup de scènes amusent les lecteurs de "Tintin": les échanges de Haddock avec le professeur Tournesol (un dialogue de sourd), ses scènes avec la cantatrice italienne Bianca Castafiore (" Capitaine Kosack, Mastock Harrock "!) qui devient sa fiancée selon les dires de la presse people dans "Les Bijoux de la Castafiore" (1963), ou encore sa rencontre avec les lamas dans "Le temple du Soleil" (1949).



Le capitaine Archibald Haddock est certainement l'un des personnages de bande dessinée le plus apprécié à travers le monde. Il séduit toutes les générations... et continuera à charmer la postérité!