"C dans l’air", le temps de la discussion

Diffusée en direct à 17h45, l’émission est présentée dans la semaine par Caroline Roux et en fin de semaine par Bruce Toussaint. Le magazine se veut donner aux téléspectateurs des clés pour comprendre et appréhender dans sa globalité l’actualité. Pour cela l’animateur est entouré à chaque émission de quatre journalistes ou experts. Ensemble ils vont tenter de décrypter un fait d’actualité pendant plus d’une heure. L’émission est ponctuée de plusieurs reportages nourrissant la discussion et dans la dernière partie, les journalistes et experts répondent aux questions de téléspectateurs.



À "C dans l’air" le temps est laissé pour que chaque intervenant puisse apporter sa vision et expliquer son analyse. Pour une émission qui parle beaucoup de politique, il est remarquable de constater que la discussion se fait toujours dans le respect de chacun, laissant la place à la précision et à la réflexion. Si le choix des invités souffre d’un manque de diversité, il n’en reste pas moins que les différentes personnalités régulièrement présentes amènent des visions souvent variées ou complémentaires permettant d’éclairer l’actualité. En témoignent par exemple les approches différentes de l’économiste Thomas Porcher, de la grande reporter Raphaëlle Bacqué ou de l’éditorialiste Christophe Barbier qui nourrissent régulièrement de riches échanges. Cela tombe bien car l’émission donne du temps à la discussion.