CAN 2017 3X3 de basket-ball

Lomé la capitale du Togo a abrité du 3 au 5 novembre 2017, la première édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de basketball 3x3, dénommée Fiba 3x3 Africa Cup.

Douze équipes chez les messieurs et neuf chez les dames notamment le Ghana, le Bénin, la Mauritanie, le Mali, l’Égypte, Madagascar, la Gambie, la Cote d’Ivoire et l’Ouganda ont pris part à cette complétion, une première sur le continent.

"Je me réjouis que notre pays le Togo accueille une telle compétition, la première édition qui deviendra une discipline olympique aux prochain Jeux Olympiques" , a déclaré à l’ouverture du tournoi le ministre togolais en charge des Sports, Guy Madjé Lorenzo.



Pour l’occasion, le terrain de basketball du stade municipal de Lomé a fait peau neuve et c’est dans une grande ambiance musicale que le tournoi a démarré.

"Le 3 on 3 anciennement, street basketball est devenu le troisième pilier du développement du basket pour FIBA Monde, et c’est un défi pour le Togo, c’est la première fois que cette compétition est organisée en Afrique, il est important de réussir ce pari" , a indiqué le président du comité d’organisation, et premier Vice-président de la Fédération Nationale de Basket-ball du Togo, Conrad Dagbovi.



Pour la première journée de compétition chez les dames, le Togo, pays hôte, a eu du mal à s’imposer. Sur quatre matches, les Togolaises n’ont remporté qu’une victoire 15- 03 contre la Mauritanie et concédé trois défaites: 15 contre 17 face à l’Égypte, 7- 9 devant le Mali et 7-21 face au Nigeria.



Rappelons que le basket 3×3 sera une discipline olympique à partir des Jeux Olympiques de 2020 au Japon.