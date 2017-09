Camilla Läckberg sort un nouveau livre

La sorcière.mp3 (203.47 Ko)



En 2006, les éditions Actes Sud créent leur "ligne" de romans policiers: Actes Noirs. Quelle est la spécificité de cette collection? Elle réunit des auteurs étrangers, principalement d'Europe du nord, des "maîtres du polar" qui connaissent un certain succès dans leur pays. Très vite, la maison d'édition porte son choix sur une jeune auteure suédoise qui a fait une entrée assez remarquée dans la sphère littéraire de son pays avec son roman "Isprinsessan". Les éditeurs sont séduits par l’œuvre de Camilla Läckerg et souhaitent obtenir une traduction de l’œuvre afin de le proposer au lectorat français. Ils choisissent donc de faire appel à deux traducteurs, Lena Grumbach et Marc de Gouvenain.



En 2008 (soit cinq ans après la sortie du roman en Suède) paraît "La princesse des glaces". Les lecteurs français font enfin la connaissance d'Erica Falk, une bio-graphiste trentenaire de retour dans sa ville natale: Fjällbacka. Rapidement, elle devient, malgré elle, enquêtrice dans une affaire de meurtre. La victime est une de ses anciennes camarades de classe, la voici donc replongée dans un passé... pas si paisible que cela. A travers les chapitres, on découvre un personnage attachant, qui se pose des questions sur la vie, l'amour, la maternité, le bonheur. Sa relation (naissante) avec Patrik Hedstrom, le policier en charge de l'enquête, est traitée avec beaucoup d'humour. Le livre connaît un franc succès et les lecteurs de Läckberg attendent avec impatience la suite des aventures d'Erica.

Neuf ans plus tard... est annoncé le dixième livre de la série. Et l'alchimie est toujours là!