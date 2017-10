Ciné-concert: "Danny Elfman's music from the films of Tim Burton"

Danny Elfman.mp3 (702.99 Ko)



Passant des films hauts en couleur comme "Charlie et la chocolaterie" à des films d'une noirceur profonde ("Sweeney Todd"), malgré le fait que Danny Elfman ait travaillé pour Gus Vant Sant et Brian de Palma, c'est son duo avec Tim Burton qui s'ajoute aux couples réalisateur-compositeur comme Hitchcock-Hermann, Leone-Morricone ou plus récemment Christopher Nolan-Hans Zimmer.



Après son passage à Paris en 2015, Danny Elfman revient au Palais des Congrès de Paris les 21 et 22 octobre 2017 pour deux nouvelles représentations exclusives. Retrouvez les plus grands thèmes des films de Tim Burton composés par Danny Elfman, interprété par le prestigieux orchestre et chœur Lamoureux avec près de 150 musiciens, sous la direction de John Mauceri!



Danny Elfman fera l'honneur d'être présent et se produira sur scène pour interpréter des chansons de Jack Skellington dans "L'étrange Noël de monsieur Jack", pour lequel il prêtait déjà sa voix dans sa version originale en 1993.