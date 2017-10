Ciné-concert: "Jurassic Park" au Grand (T)Rex

Jurassic Park.mp3 (675.99 Ko)



Oui! Sortie en 1993, les effrayants dinosaures de "Jurassic Park" réalisé par le grand Steven Spielberg débarquaient dans nos salles obscures. Le film est devenu culte pour toute une génération. La bande-son a servi à amplifier l'ambiance stressante tout au long du film et est devenu l'une des plus emblématiques du grand écran. Et entre nous qui mieux que John Williams (compositeur des "Dents de la mer") pour nous plonger dans cet univers fantastique.



Alors sans plus attendre, venez pousser les portes du plus dangereux des parcs d'attraction et replonger au cœur de 2h d'aventures au rythme de l'incroyable musique de John Williams, interprétée en direct tout au long du film par un orchestre symphonique.



Go&Play vous donne rendez-vous les 17 et 18 octobre 2017 au Grand (T-)Rex à Paris pour vivre une expérience unique et redécouvrir un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma fantastique lors d’un ciné-concert exceptionnel. Avec plus de 70 musiciens venez redécouvrir ce monument du cinéma comme vous l'avez jamais vu.