Comprendre l'anorexie comportementale

Pour une personne souffrant d'anorexie mentale, ne pas se nourrir durant une journée apparaît en quelque sorte comme une victoire. Ici, la perte de poids est souhaitée et elle n'est jamais suffisante. En effet, l'anorexique continuera à se sentir trop "gros" et souhaitera restreindre au maximum ses prises alimentaires. Parfois, l'anorexie s'accompagne d'épisodes de boulimie. Les calories sont calculées tout comme les maigres portions que le malade acceptera ou non d'ingérer. Enfin, l'anorexique mental se pèse très régulièrement.



Que se passe-t-il en cas d'anorexie comportementale? La personne est consciente de sa perte de poids et des nombreuses conséquences qui en découlent. Elle essayera toujours de se nourrir au maximum, avec des aliments "neutres", qui n’écœurent pas, comme le pain, le riz ou les pâtes. Les aliments caloriques seront donc privilégiés. Dans des moments plus calmes, lorsque les douleurs gastriques se font moins ressentir, les anorexiques peuvent avoir des crises d'hyperphagie (boulimie non vomitive). Il s'agit d'une perte de contrôle, et les douleurs qui suivent l'épisode de "relâche" mènent bien souvent à une anorexie plus féroce...



Dans les deux cas, la prise de nourriture est contrôlée même si le but de cette attitude diffère. Cependant, nous retrouvons bien deux schémas différents, ces deux troubles ne peuvent donc être traités de la même façon. Dans le cas de l'anorexie mentale, c'est un travail sur l'image de soi ou sur le regard des autres qui doit être engagé. Pour l'anorexie comportementale, en revanche, c'est une phobie ou une maladie chronique (où domine généralement l’anxiété) qui sont en cause. Il est important de faire une distinction entre ces deux anorexies et d'apporter des solutions adaptées à chaque cas.