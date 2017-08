Connaissez-vous le football américain?

Football américain.mp3 (160 Ko)



Qui n'a jamais entendu parlé du Superbowl, la finale du championnat de football américain? Cet évènement sportif qui a lieu chaque premier dimanche de février est l'un des plus attendu de l'année aux États-Unis. Il est suivi par des centaines de millions de téléspectateurs et les plus grandes stars de la chanson rêvent de pouvoir un jour assurer le show de la mi-temps, à l'instar de Michael Jackson ou encore Madonna.



Le football américain ou foot US comme il est également appelé est très populaire outre-Atlantique. C’est d’ailleurs le sport le plus pratiqué dans le pays, devant le baseball et le basket-ball. Les joueurs stars tels que le quaterback Tom Brady (équipe des Patriots de La Nouvelle-Angleterre) ou Joe Montana (équipe des 49ers de San Francisco) sont vénérés comme des demi-dieux. Et la frénésie du foot US est en train de gagner le monde et l'Europe ne semble pas en reste. L'Allemagne compte 40.000 licenciés, la France en recense environ 22.000 (un championnat national français existe d'ailleurs) la Finlande et l'Autriche ont également des ligues de très bons niveaux.



Pourtant le foot US a longtemps été boudé en dehors des frontières américaines. Considéré comme violent et trop complexe, il a tardé à convaincre les amateurs de sport qui considéraient le rugby plus simple à comprendre et plus agréable à regarder. Mais la NFL (National Football League) a eu l'idée de vendre les droits de diffusion du championnat et du Superbowl à de nombreux pays étrangers, ce qui a permis de le faire connaître ailleurs.