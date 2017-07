Conso: Quelles sont les marques préférées des Français?

Marques préférées.mp3 (834.56 Ko)



Yves Rocher, la marque de cosmétiques bien aimée

S’il est un habitué des hauts de classements des marques et enseignes préférées des Français, c’est bien Yves Rocher. L’entreprise figure encore en 3e position du dernier baromètre trimestriel Posternak/Ifop sur l’image des grandes entreprises françaises. Toujours en tête de liste des enseignes beauté préférées des Français, Yves Rocher, créée dans les années '50, s’est fait un nom en cultivant des valeurs fortes: un positionnement nature très marqué, et une politique de la relation client de grande qualité. Offres personnalisées, accueil très soigné en magasin, cadeaux fréquents… Chez Yves Rocher, " la cliente est reine ", et tout est fait pour lui prouver. L’entreprise a d’ailleurs remporté le premier prix du podium de la relation client 2017.

Mais Yves Rocher marque également des points avec son positionnement développement durable très en phase avec les valeurs sociétales actuelles. Elle matérialise son engagement notamment au travers de sa Fondation pour la préservation de l’environnement, qui pilote différentes actions, comme des opérations plantations par exemple.

Comme le souligne Bris Rocher, son PDG, " la marque Yves Rocher tient une place à part dans l’univers des cosmétiques. Voilà pourquoi j’aime cette marque. Voilà pourquoi je veux la faire aimer, en faire une marque pour toutes les femmes, et créer un lien émotionnel avec ses consommatrices. Je veux en faire une marque qu’on aime aimer ". Un pari réussi!



Optic 2000, l’opticien préféré des Français

Une notoriété record, un capital sympathie qui fait des envieux… Optic 2000 a, une fois encore, et sans surprise, obtenu la première place du classement 2016-2017 des meilleures chaînes de magasins dans la catégorie opticiens. Pour les clients, l’enseigne se distingue notamment pour la qualité d’accueil des opticiens, leur expertise technique, et le service global. Une reconnaissance qui est le résultat tangible d’une stratégie de long terme orientée qualité et relation client.

Optic 2000 a d’ailleurs pu faire certifier ses magasins "Qualité en optique" par l’AFNOR: un label qui garantit le respect d’exigences hautes en matière d’accueil, de prestations, de conseils et de services. Et une façon, selon Yves Guénin, le secrétaire général du groupe, de souligner " l’usager est au cœur des préoccupations des magasins du réseau ".

Mais si les Français sont aussi attachés à Optic 2000, c’est également parce que le groupe est porteur, depuis ses origines, de valeurs citoyennes, éthiques et de solidarité. Il les exprime au travers de plusieurs réalisations: sa Fondation, qui développe des actions de solidarité et de prévention autour de la vue et de l’audition; son partenariat avec l’AFM-Téléthon pour soutenir la recherche; son soutien à la lunetterie française… En misant sur la qualité des produits et des services, la relation client, et la solidarité, Optic 2000 a atteint la place de favori, et ne cesse de la conforter.



Herta, star des linéaires

La 5e édition de l’étude annuelle des marques les plus choisies en France de Kantar Worldpanel a placé en tête les produits Herta, qui ont été achetés… 224 millions de fois! Un succès qui trouve ses origines dans plusieurs facteurs. Tout d’abord, l’entreprise a su gagner la confiance des consommateurs, et c’est primordial dans un secteur marqué par les scandales de sécurité alimentaire. C’est ce que souligne Arnaud de Belloy, le PDG d’Herta, qui commente cette première place: " Ceci montre la confiance que les Français nous accordent au quotidien ". Cette confiance repose sur des éléments concrets: la charte " Herta s’engage " offre des garanties sur la qualité et la sécurité alimentaire. En outre, la marque travaille en continue sur l’amélioration nutritionnelle de ses produits (moins de sel et de matières grasses), et est signataire d’une charte d’engagement volontaire du progrès nutritionnel dans le cadre du PNNS (Programme National Nutrition Santé).

Et puis Herta, c’est aussi 50 ans d’innovation au service du quotidien des Français: la marque a lancé la "mythique" Knacki en 1975, ou encore la première pâte prête à dérouler du marché dès 1986. Autant d’éléments qui expliquent l’attachement des Français à cette marque qui défend " le goût des choses simples ".



Michelin, l’indétrônable bibendum dans le cœur des Français

La sympathique, historique et toujours innovante Michelin est en tête du baromètre Posternak/Ifop de l’image des grandes entreprises françaises. Et la marque au bibendum est aussi l’une de celles à laquelle les Français font le plus confiance…

Michelin, c’est d’abord une histoire d’innovation: les frères Michelin inventent, aux débuts de l’automobile, le pneu démontable. Une nouveauté qui révolutionne le secteur, et fut la première d’une longue liste, toutes au service de la mobilité (travail autour du pneu, mais aussi cartes routières, aides à la navigation…).

Mais pour gagner la sympathie des Français, l’entreprise a pu s’appuyer sur ses valeurs: l’innovation donc, mais aussi la mobilité durable, et son engagement pour la sécurité routière. De quoi, une fois encore, bâtir une relation de confiance de long terme avec ses clients: " Michelin se félicite de l’adéquation entre l’opinion des français et les valeurs et comportements du groupe, qui constitue un capital de confiance essentiel pour nos clients ", déclare Claire Dorland-Clauzel, directrice des marques et des relations extérieures de Michelin.



Toutes ces marques "chouchou" des consommateurs ont des points communs: elles ont su gagner et conserver leur confiance, et suscitent auprès d’eux une certaine "tendresse", parce qu’elles incarnent des identités et des valeurs dont ils se sentent proches.