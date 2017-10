"Crystal", une nouvelle production sur glace inédite

Crystal.mp3 (492.86 Ko)



C’est à Lafayette dans l'État américain de Louisiane que ''Crystal'' a donné son tout premier show. Le premier sur glace depuis l’histoire du cirque, ce spectacle avant-gardiste met en scène des patineurs de renommée mondiale. La plupart sont d’anciens athlètes olympiques tel que Kurt Browning, quadruple champion de monde de patinage artistique et Benjamin Agosto médaillé d’argent dans la catégorie danse sur glace avec sa partenaire Tanin Belbin aux jeux Olympique de Turin en 2006.



C'est donc avec une toute nouvelle approche que le Cirque du Soleil surprend plus encore en repoussant les limites de l'impossible et brise les codes. Avec 40 techniciens, 40 artistes et trois musiciens de 19 différentes nationalités dont une Française, Silja Dos Reis, "Crystal" est un spectacle qui s'effectue entièrement sur glace et en patins. C'est avec un mélange de portés de couple traditionnels au patinage artistique, de BMX et de cascades aériennes encore jamais tentés, de risques même, que le Cirque du Soleil apporte de l'innovation.



La compagnie produisant un total de 20 spectacles en 2017 entre Las Vegas, Orlando, Riviera Maya ou en tournée mondiale, est l'une des plus connue et réputée dans le domaine du cirque de par la présentation de performances souvent dites époustouflantes, d'une dynamique théâtrale puissante et de qualités techniques de haut niveau. Dans les spectacles comme "O", "Zumanity" ou "Beatles Love" à Las Vegas on assiste à un concentré de figures aériennes, trapèze cerceau ou tissus aériens placés à des hauteurs impressionnantes à l'œil nu. Le Cirque du Soleil tient aussi sa réputation de par la variété thématique du spectacle. Burlesques, dramatiques ou danseurs de cabarets, les artistes savent avec perfection se modeler et interpréter sans difficultés l'histoire de différents univers, tout en effectuant leur figures.



L’histoire, profonde et enchanteresse, est celle de "Crystal", une jeune femme qui se promenant sur un lac gelé brise la glace sous son poids et se retrouve plongée dans son imagination alors que le monde réel autour d'elle s'arrête. Commence alors un voyage extraordinaire, où Crystal découvrira la passion et la force intérieure dont elle est habitée et voudra remettre toute son existence en question.