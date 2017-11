Découverte d’une nouvelle espèce d’orang-outan en Indonésie

Tapanulis.mp3 (776.12 Ko)



C’est en 1997 que des chercheurs australiens découvrent pour la première fois des traces de cette nouvelle espèce. Suite à la découverte du squelette d’un individu mâle, des études menées depuis 2013 ont permis de mettre en avant des caractéristiques génétiques, morphologiques, comportementales et alimentaires différentes des autres espèces d’orangs-outans, justifiant l’existence d’une espèce à part entière. Baptisés "tapanulis", ces orangs-outans ont un poil crépu couleur cannelle, plus frisé et plus clair que leurs congénères. Ils mesurent en moyenne entre 1,10 et 1,40m et pèsent de 40 à 80 kg.



Cette nouvelle espèce est particulièrement vulnérable. On ne dénombre en effet que 800 individus. L’habitat forestier des orangs-outans tapanulis, situé autour de la rivière Batang Toru à Sumatra, ne couvre qu’une superficie de 1000 m2. Travaux d’aménagements hydrauliques, exploitations forestières, concessions minières ou travaux agricoles… de nombreux évènements risquent d’affecter l’habitat naturel de ces singes tapanulis, posant ainsi la question de leur probable extinction. " C’est assez désespérant de voir que nous découvrons peut-être cette espèce trop tard pour la sauver ", explique Sabrina Krief, primatologue au Muséum National d’Histoire Naturelle, dans une interview au Figaro. En effet, sans la mise en place rapide de mesures visant à protéger l’habitat forestier des singes tapanulis, ces derniers pourraient disparaître de la surface du globe en seulement quelques décennies.