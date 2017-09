Disneyland refuse sa journée de princesse à un petit garçon

Garçon princesse.mp3 (150.41 Ko)



Comme beaucoup d’enfants de son âge, Noah a une véritable fascination pour le célèbre dessin animé "La reine des neiges", s’amusant à se déguiser quotidiennement en son personnage favori, la princesse Elsa, et à chanter et danser sur les chansons du film. Il était selon sa mère, Hayley McLean-Glass, " tout excité " d’apprendre l’existence de l’activité princesse pour un jour proposée à l’hôtel Disneyland, qui promet de vivre une "transformation de conte de fées" , y compris en son personnage préféré. Elle alors voulu réserver pour l’offrir à son fils en guise de cadeau de Noël en avance.



" Je savais qu’absolument rien ne lui ferait plus plaisir que de revêtir une jolie robe, de mettre du maquillage comme maman et d’être pris en photos avec ses personnages Disney favoris ". Malheureusement, et à sa plus grande surprise, elle s’est vue refuser la prestation au motif "qu’il n’est pas possible de réserver l’activité princesse pour un jour pour un garçon" . Très en colère, elle a alors partagé son ressenti dans une lettre ouverte sur son blog. " J’étais tellement sous le choc " écrit-elle, " je suis sa mère, et si je suis d’accord à ce qu’il fasse cela, qui est Disney pour me dire qu’il ne peut pas? "