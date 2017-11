Du bidonville à la ville, en passant par La Fenêtre

La Fenêtre est un centre d'art associatif installé à Montpellier depuis 2011. Elle contribue notamment à mettre en avant des professionnels ayant des idéaux innovants et humanistes.



Jusqu'au 22 décembre 2017, le centre propose un regard nouveau sur le mode de vie des biffins, ces "fouilleurs de poubelles" participant à l'économie de la ville à leur façon. Afin que le visiteur appréhende rapidement la finalité de l'exposition, l'espace a été divisé selon trois idées centrales: Exister, Circuler, Travailler.



Cette exposition s'appuie essentiellement sur des photographies issues du projet "Changer le regard/Regards croisés" lancé en 2016 par AREA, ainsi que sur une étude sociologique menée avec le laboratoire de sociologie de l'Université Paul Valéry. Il est important de noter qu'ici l'esthétisme n'est en aucun cas la visée de l'ensemble de ce travail. En nous plongeant dans le quotidien de ces "recycleurs des temps modernes", AREA et La Fenêtre tentent d'éveiller les consciences tout en luttant contre les inégalités sociales et l'exclusion.