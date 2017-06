Du bio pour tous, moins cher?

Bio pour tous.mp3 (145.28 Ko)



Le 30 mai 2017 Biocoop a remis au nouveau président de la République française des propositions politiques consignées dans un livre blanc intitulé "Pour une France des héros ordinaires". "Nos propositions, en lien avec notre stratégie, touchent au modèle plus responsable de société, d’agriculture durable, de consommation, de commerce et d’économie en général" , indique le président de Biocoop, Claude Gruffat.



Ces propositions ont été formulées via une réflexion que le réseau souhaitait collective. Plus de 1.600 auraient été soumises, et 21 retenues, dont 4 particulièrement mises en avant par Biocoop.

Le réseau appelle à créer 500.000 emplois dans le secteur bio d’ici 2030. Pour lancer une dynamique et rendre la filière plus accessible, il propose que soit mise en place une TVA équitable à taux réduits sur les produits bio. Afin de donner la priorité aux producteurs français bio, le livre blanc invite à créer un label du commerce équitable et à prioriser le marché local tout en développant des exploitations à taille humaine. Enfin il appelle à une transparence totale de l’étiquetage sur les produits.



La campagne menée pour le réseau par l’agence Hungry et Foolish n’a pas rassemblé d’autres acteurs du bio. La cause en serait que plusieurs concurrents de Biocoop, particulièrement dans la grande distribution, ne partagent pas la même vision, en important leur produit et en tirant au maximum leur prix comme ça se fait dans l’agriculture traditionnelle.