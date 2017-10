Élections du président des Républicains, un vrai faux suspens

Wauquiez.mp3 (113.06 Ko)



Ils avaient jusqu’à mercredi 11 octobre pour présenter leurs parrainages d’au moins 2347 adhérents et 13 parlementaires auprès de la Haute Autorité présidée par la juriste Anne Levade. Les candidats à la présidence LR seront donc au nombre de quatre sur la ligne de départ: Laurent Wauquiez, Florence Portelli, Daniel Fasquelle et Maël de Calan. Les 234.908 adhérents à jour de cotisations pourront ainsi désigner leur candidat favoris les 10 et 17 décembre 2017.



Néanmoins selon un bon nombre d’électeurs du parti rencontré à la fête de la Violette le 30 septembre 2017, l’élection serait jouée d’avance: " je pense que Laurent Wauqiuez a au moins 90% de chances d’être élu par les militants. Pourquoi? Car il jouit d’une côte de popularité et d’une présence médiatique bien plus forte que ses rivaux" confie Jean-François, encarté depuis 30 ans à droite. Pourtant, le candidat, également président de la région Rhône-Alpe Auvergne, ne cesse de diviser son camp autour de l’identité politique futur à donner au parti Les Républicains: " je soutiens pour le moment M. Wauquiez, qui, ont le sait déjà, va l’emporter haut la main. Mais attention à ne pas franchir la ligne rouge dans ses idées très droitières " admet Francine, une autre militante présente ce jour là.