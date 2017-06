Elles étudient le droit pour se venger

School for justice.mp3 (848.57 Ko)



Le principe de caste touche toute la société indienne. Il résulte de divisions hiérarchiques en fonction de l’origine ethnique d’un individu. En Inde, 1,2 million de ces enfants sont soumis à l’exploitation sexuelle, ils représentent 53% des enfants de la population.



Quelques chiffres d’après Child Rights and You (CRY): 8.945 enfants disparaissent chaque année en Inde, 500.000 enfants seraient forcés à se prostituer chaque année; environ 2 millions d’enfants prostitués ont entre 5 et 15 ans; environ 3,3 millions d’enfants prostitués ont entre 15 et 18 ans; 40% de la population totale des travailleurs sexuels sont des enfants; 80% de ces enfants se trouvent dans les cinq métropoles de Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai et Bangalore...



La School for Justice*, une des écoles de droit les plus réputées du pays a donc créé, en partenariat avec l’association Free a girl, un programme spécialisé concernant le commerce sexuel. Elles sont 19, âgées de 16 à 29 ans et ayant été victimes d’abus sexuels, elles ont fait le choix de combattre l’injustice qui régit tout un pays et d’en connaître ses mystères en cinq ou six ans.



" J’avais 9 ans quand j’ai été vendue pour travailler en tant que prostituée. J’ai été sévèrement torturée. Les auteurs ne sont pas punis et se promènent librement, mais moi, je ne suis toujours pas libre ".