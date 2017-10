En France, l'amende sera plus salée

Quels sont les divers résultats attendus par les municipalités?

Tout d'abord, les villes espèrent relever moins d'infractions. Sur ce point, la modification du montant de l'amende (35 ou 50€, au lieu des 17 actuels) pourra dissuader les éventuels "fraudeurs". Notons ici que les nouveaux horodateurs installés dans les communes ne permettent plus de "tricher" en reprenant un second ticket de ticket de stationnement. En effet, l'usager devra renseigner au préalable la plaque d'immatriculation de son véhicule, les heures seront donc comptabilisées.



Ensuite, c'est le principe de rotation qui est mis en avant. En effet, en augmentant considérablement le tarif au-delà de deux heures stationnement, les villes espèrent dissuader les automobilistes de rester une ou deux heures supplémentaires à leur place de parking. Il laisseront donc leur emplacement à d'autres, qui ne resteront pas plus de deux heures, et ainsi de suite. Il s'agit également d'une bonne nouvelle pour les résidents qui passeront peut-être moins de temps à tourner dans les zones de stationnement afin de trouver une place pour renter chez eux.



Cette nouvelle mesure pourra aussi inciter les usagers à se déplacer davantage en vélo ou en transports en commun (bus, tramway) dans le centre-ville, un bon point donc pour lutter contre la pollution.



Mais quelques conséquences, négatives, sont aussi susceptibles d'apparaître. Ainsi, en cherchant à dissuader les usagers à rester le moins de temps possible à leur place de stationnement, on peut les décourager de venir en centre-ville. Cette éventualité serait catastrophique pour les commerçants. Finalement, les grandes gagnantes de cette mesure seraient les galeries marchandes des centres commerciaux. Là ou le stationnement est... gratuit!



Si l'application de cette nouvelle loi semble ravir la majorité des communes, elle crée déjà certaines tensions du côté des usagers. Rendez-vous au mois de janvier 2018 pour récolter les premières impressions.