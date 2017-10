En savoir plus sur la fibromyalgie

Depuis la rentrée, l'Assurance Maladie met à disposition des malades et des professionnels de santé un document officiel présentant les symptômes, les méthodes de diagnostics et traitements de la fibromyalgie. Un symbole fort pour les associations dédiées, qui y voient une forme de reconnaissance et une réponse à leurs souhaits de clarifier les caractéristiques spécifiques de ce trouble. Car si elle considérée comme une réelle maladie rhumatismale par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) depuis 1992, nombreux sont les médecins qui la méconnaissent ou l’appréhendent comme un syndrome difficile à comprendre.La fiche Ameli fait état d’un tableau clinique principalement constitué d’une douleur chronique (plainte majeure chez les patients), mais aussi une fatigue intense, une perturbation du sommeil, des difficultés cognitives affectant la vie quotidienne des personnes. Le diagnostic repose sur une évaluation et un examen clinique permettant l’élimination d'autres pathologies pouvant expliquer les douleurs et troubles associés. Il n’existe aucun traitement permettant une guérison mais plutôt des prescriptions thérapeutiques visant à réduire autant que possible les symptômes les plus gênants et à diminuer l’impact sur la vie quotidienne.L’Assurance Maladie propose quelques recommandations aux patients, notamment une bonne hygiène de vie (bon sommeil, relaxation, reprise d’une activité physique adaptée) mais aussi le recours à des médecins spécialistes pour apprendre à mieux gérer la douleur et la fatigue (rhumatologues, neurologues, psychiatres…).