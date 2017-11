Équitation: Simon, le roi Lyon

Simon le roi Lyon.mp3 (418.57 Ko)



Il s'est imposé le 6 novembre 2017, lors du Grand prix Coupe du monde sur la piste du mythique Equita'Lyon. Au terme d'un barrage compliqué, il réalise un sans faute avec son légendaire cheval olympique Hermès Ryan en 37,72 secondes soit 63 centièmes plus rapide que le Suédois Kenrik van Etermann avec Mary Lou et une seconde plus rapide que Steve Guerdat, le cavalier suisse champion olympique à Londres et sa jument de tête Bianca.



Le clan tricolore se classe tout le week-end grâce à la 3e place de Pénélope Leprevost du Longines Grand prix, la 9e place avec Roger Yves Bost et Sydney une Prince et la 13e place de Kevin Staut et For Joy.



À 36 ans, Simon Delestre s'offre ainsi sa deuxième victoire en Grand prix Coupe du monde ce qui le rapproche de plus en plus de la finale qui se déroulera au printemps 2018 à l'Accor Aréna de Paris Bercy.