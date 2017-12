Escapade en Guinée

Un titre dont Conakry peut s’enorgueillir, c’est bien celui qui lui a été confié le 23 avril 2017 et pour un an. Celui de "capitale mondiale du livre". Le 23 avril c’est la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, date choisie en hommage à deux grands écrivains décédés ce jour-là, William Shakespeare et Miguel de Cervantes, morts le 23 avril 1616. A cette occasion, chaque année, l’Unesco décerne le titre de "capitale mondiale du livre" à une ville qui "s’engage à promouvoir les livres et la lecture et à mettre en œuvre un programme d’activités pour une période d’un an" . Conakry est ainsi la 17e ville à être distinguée, et la troisième sur le continent africain, après Alexandrie et Port Harcourt au Nigeria. Mais aussi la première ville d’Afrique francophone. Rappelons que des auteurs guinéens ont fait connaître leur pays bien au-delà des frontières. Camara Laye, auteur d’un roman célèbre "L’Enfant noir", publié chez Plon en 1953, prix Charles Veillon en 1954 et sujet du film éponyme réalisé par Laurent Chevallier en 1995.



En 2008, Thierno Monénembo obtient le prix Renaudot avec "Le Roi de Kahel", paru au Seuil. On pourrait penser que ce titre de "capitale mondiale du livre" pour Conakry est une gageure, dans un pays où la moitié de la population est analphabète et où beaucoup de Guinéens, même s’ils savent lire n’ont pas le temps ni les moyens de se payer des livres. Mais le gouvernement s’est beaucoup investi et a voulu montrer l’importance qu’il accorde à la promotion du livre et les efforts qu’il déploie pour l’alphabétisation des jeunes et des adultes. Et le président de la République a qualifié cette manifestation d’ "événement d'utilité publique" .



D’heureuses initiatives ont vu le jour, telle cette machine fort perfectionnée qui ne manque pas d’attirer l’attention. Il suffit d’appuyer sur un bouton, il y en a trois, un de 1 minute, un autre de 3 minutes et un troisième de 5 minutes. Il sortira un long papier sur lequel sont écrits un conte, des poèmes ou des nouvelles de la durée choisie. La maison d'édition Short Édition participe ainsi à cette grande fête du livre et de la lecture avec cinq distributeurs. On peut espérer qu’ainsi, l’un des principaux objectifs de "Conakry capitale mondiale du livre 2017" qui est de rendre la lecture accessible à tous, sera réalisé.