Expo "L'œuvre ultime"

Les locaux rénovés et prestigieux de l’ancien bagne du port de Nice quand la ville était encore Sarde, ont été transformés en un espace culturel: La Galerie Lympia dont l’exposition de l’Œuvre Ultime de Giacometti est parfaitement mise en valeur dans une scénographie permettant au visiteur de découvrir et de comprendre l’aboutissement stylistique très personnel de Giacometti.



Présentés dans cet écrin magnifique, "Personnages debout" et "Têtes sur socle", en bronze ou en plâtre, sont les principaux motifs sculpturaux revenant régulièrement dans l’œuvre de Giacometti comme s’il avait voulu saisir chaque moment de vie de ses personnages.



Différentes périodes de l'œuvre sont exposées avec principalement des représentations de sa femme Annette et de son frère Diego qui lui serviront de muse avec toujours la même quête de la réalité en façonnant et en multipliant des sculptures quasi abstraites des mêmes personnages.