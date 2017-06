"Fat shaming", le diktat de la norme

Symbole d’une société en crise, le phénomène commence malheureusement dès le plus jeune âge. Selon une étude du Rudd Center sur la nourriture et l’obésité de l’université du Connecticut, le poids est la cause la plus répandue du harcèlement scolaire. Et il se propage dans toutes les classes sociales et tous les milieux, comme en témoigne les moqueries du président américain Donald Trump à de nombreuses reprises sur plusieurs personnalités.



Personne n’est à l’abri. La star de la pop Rihanna vient d’ailleurs d’en faire les frais à cause d’une récente prise de poids. Ou Lady Gaga, vivement critiquée sur son physique lors de la finale du Super Bowl. Des expéditions punitives sur les réseaux sociaux qui sont jugées peu graves voir drôles, dans une société plus que jamais conforme à des normes de beautés imposées.



Le machisme et le jugement sur l’apparence tiennent malheureusement toujours une place de choix dans la liste des fléaux à combattre, qui jouissent trop souvent d’un sentiment d’impunité sur la toile. La lutte contre le standard de la femme parfaite et irréaliste s’annonce encore long.