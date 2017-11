Fly yoga, la relaxation dans les airs

Nous nous sommes rendus dans une salle aux lumières tamisées, parfumée aux huiles essentielles qui se trouve dans le IXe arrondissement de Paris. C'est avec 10 élèves maximum que Florie effectue sa séance: " Le fait de travailler en petit groupe, permet un travail plus efficace et plus efficient, c'est presque un suivit individuel ", nous déclare t-elle. Car la concentration est primordiale. Le cours commence assis, sur un tapis de yoga au dessous d'un hamac, un par personne, et adapté à notre taille. Florie demande à ses élèves comment ils se sentent. S'ils ont des douleurs physiques ou des blessures. Une des élèves déclare avoir une scoliose, une autre se sent fatiguée en ce samedi matin, après une longue semaine de travail.



Le cours commence par un échauffement de 15 minutes, obligatoire pour nous permettre de méditer, respirer comme une séance de sophrologie, de rentrer aussi en contact avec le hamac. À partir de là, commence le réveil musculaire, avec abdominaux et étirements en souplesse. Puis, Florie nous montre différentes figures à effectuer, à la fois artistiques, fun et dynamiques. Être dans les airs nous déconnecte totalement du sol et de notre zone de confort habituelle. En effet, d'une position assise où l'on est enveloppé par notre drap, et où l'on se sent comme dans un cocooning de bébé, on passe sur une position où l'on est tête à l'envers pour étirer nos fessiers. La séance se termine par un retour sur terre. L'atmosphère est apaisante, nous sommes détendus, presque déconnectés de la réalité, comme dans un rêve!