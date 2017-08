Ginkgoa et son ultra-dansant "Boy Bounce"

Ginkgoa.mp3 (118.77 Ko)



Voilà quelques mois que Nicole Rochelle et Antoine Chatenet font monter le buzz sur les festivals de la planète. A eux deux, sous le nom Ginkgoa, ils mélangent sons jazzy et beats puissants pour des concerts qui soulèvent les foules.



Des mélodies pop ultra catchy, des sonorités swing du vieux New York sur des beats électro french touch, ils n’ont qu’une idée en tête: faire danser tout ce qui danse! Ils envahissent rapidement les scènes internationales grâce à leur pop electroswing élégante et furieuse et renversent les publics de grands festivals tel que le Global Fest à New York, le Festival international de jazz de Montréal, le Montreux Jazz Fest, le Fusion Fest en Allemagne, le Grand Performances Summer Fest à Los Angeles, Les Francofolies de la Rochelle…



Leur nouvel album sortira en 2018.