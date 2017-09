Goscinny et le cinéma: une expo animée

Goscinny.mp3 (464.08 Ko)



René Goscinny est à l'origine des scénarios cultes d'"Astérix", "Lucky Luke" et "Le Petit Nicolas"; depuis sa disparition, ses personnages continuent à nous émerveiller les petits comme les grands enfants tout en poursuivant leur carrière sur le grand écran. Le créateur se nourrissait de son immense culture cinématographique en parodiant et magnifiant les genres populaires. Comme par exemple le côté burlesque américain de Laurel et Hardy resurgissant tout naturellement en "Astérix et Obélix". Mais c'est surtout en regardant Lucky Luke que nous constatons l'étendue de sa cinéphilie pour les westerns à la Sergio Leone. Au programme de cette exposition, vous retrouverez différentes sections qui vous plongeront dans cet univers où le 9e art rencontre le 7e.