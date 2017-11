Grossesse et usage chronique du paracétamol

Paracétamol et grossesse.mp3 (210.81 Ko)



La consommation prolongée du médicament, principe actif du Doliprane, a plus que doublé le risque de TDAH. Des chercheurs ont recueilli des informations auprès de 95.242 mères, 75.217 pères et 112.973 enfants nés entre 1999 et 2009, dont 2.245 souffrant de TDAH. Presque la moitié, ou 47% des femmes, avaient pris du paracétamol, aussi appelé acétaminophène: 29% lors d’un semestre, 16% lors de deux semestres et moins de 4% lors des trois semestres de grossesse.



" Nous avons découvert que la prise de paracétamol pendant 29 jours ou plus, durant la grossesse, augmentait le risque de TDAH de 220% chez l’enfant ", a déclaré à CNN Eivind Ystrom, chercheur à l’Institut norvégien de la santé publique et auteur principal de l’étude. L’étude a été menée " après la prise en compte des conditions médicales et du risque de TDAH dans la famille ".

Mais le chercheur affirme que ces résultats ne devraient pas dissuader les femmes enceintes à prendre du paracétamol, si elles souffrent de fièvre ou de douleurs. Elles doivent, cependant, consulter un médecin pour une option alternative si elles ont besoin du médicament pendant plus d’un mois.



Si le risque de TDAH augmente considérablement avec l’usage chronique du paracétamol, la même étude a également constaté une légère baisse du risque de TDAH chez l’enfant dont la mère a pris le médicament pendant sept jours ou moins.