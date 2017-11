Guide de couverture des événements terroristes

Guide presse.mp3 (1.21 Mo)



L’atelier qui s’est déroulé sur plusieurs séances thématiques distinctes a été animé par quatre experts qui ont développé un large éventail des sujets relatifs à l’éthique et à la déontologie, à l’équité et à l’équilibre, au discours de la haine, à la propagande terroriste, à la lutte contre les préjugés, à l’observatoire de l'islamophobie ainsi qu’aux techniques de localisation des photos et des vidéos sur Internet.



Selon Maha Mustafa Akeel, directrice de l'information de l'OCI, la conception du guide de couverture des actes terroristes vient en application de la résolution adoptée par la 11e Conférence des ministres de l'Information des pays de l’OCI. Une conférence tenue en décembre 2016 dont les résolutions ont chargé l'OCI et l’ISESCO à présenter un mécanisme de formation des journalistes dans le but de renforcer leur capacité à assurer une couverture neutre et objective. Elle a indiqué en outre que l’atelier a servi de forum de discussion sur les valeurs journalistiques et les principes à considérer lors de la couverture des événements terroristes.



De même, l’atelier a offert un cadre d’échange de l’expérience des États, des médias, des experts et des journalistes. Le guide en conception, comprendra des idées pratiques et des règles éditoriales précises qui contribueront au développement d’une approche unifiée et appropriée. "Il tiendra compte de toutes les spécificités rédactionnelles qui caractérisent la couverture des actes de violence" , a-t-elle ajouté.



Le directeur de la communication de l'ISESCO, Dr. Mahjoub Ben Saïd, a pour sa part, souligné l'importance de cet atelier qui apporte une réponse adéquate. Pour lui, il est urgent de préparer un guide objectif prenant en compte l’approche de l’OCI en l'absence de politiques éditoriales claires dans le monde islamique. Il a déploré l’utilisation par les médias des terminologies stigmatisantes contre l’islam alors le terrorisme n’a ni religion ni nationalité ni race.



À la dernière séance de l'atelier, les participants ont unanimement adopté les grandes lignes du guide tout en invitant les organisateurs à approfondir les aspects juridiques. Ils ont également appelé l'OCI et l'ISESCO à organiser un deuxième atelier en 2018 pour examiner la version finalisée du guide en vue de la présenter à la prochaine Conférence des ministres de l'Information qui se tiendra à Istanbul, en Turquie.