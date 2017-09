Hans Zimmer sort son album live

La longue et prolifique carrière de Hans Zimmer nous aura fait voyager tout en nous immergeant dans les ambiances cinématographiques. De "Gladiator" à "Pirates des Caraïbes", "Man of Steal", "Le Roi Lion" jusqu'à récemment "Dunkerque" ou encore le très attendu "Blade Runner", ses bandes originales nous ont transportés, émus, émerveillés, fait vibrer. Bref, s'il y a bien un compositeur qu'on ne présente plus, c'est bien Hans Zimmer.Alors que sa tournée mondiale a pris fin il y a peu de temps, l’autodidacte qui n'a pas étudié le solfège durant son enfance mais s'est réfugié dans la musique après la disparition de son père, a décidé d’offrir le cadeau rêvé aux fans pouvant être frustrés de ne pas avoir pu le voir sur scène accompagné de son orchestre. Un album live de son concert à Prague, filmé et enregistré le 7 mai 2017 fera partie de ce coffret inédit où on pourra aussi entendre la guitare de Johnny Marr de The Smiths, venu le temps d'un concert rendre hommage au compositeur allemand.Il ne s’agira pas d’un simple disque. Vous aurez en effet le choix entre un DVD, un Blu-ray, un double CD, un vinyle et la version digitale. Il se pourrait même qu’il y ait une édition collector avec plusieurs versions à l’intérieur, on en saura plus très prochainement. Cliquez ici pour accéder à la page de l'artiste