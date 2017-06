Hermès: inaugurations aux 220 emplois

Groupe Hermès.mp3 (193.26 Ko)



Ni les nuages d'incertitudes ni le coup d'arrêt à la croissance du marché des produits de luxe n'arrêteront Hermès. Connu comme étant le plus performant des gérants du luxe, son ambition n'a d'égal que l'ambition elle-même. Dans un contexte difficile, le sellier est sur le point de créer 220 nouveaux emplois en France grâce à l'inauguration de deux nouveaux sites de production pour la maroquinerie en Normandie et en Nouvelle-Aquitaine.



La nouvelle est tombée le 7 juin 2017, le groupe de luxe du Faubourg Saint-Honoré, dont les ventes mondiales sont en forte hausse, a inauguré le 9 juin, une ganterie-maroquinerie à Saint-Junien (Haute-Vienne). Et c'est dans " une ancienne usine de traitement de la laine " que Hermès a trouvé 1.500 m2 de bonheur. Entièrement rénovée, la ganterie permettra à près de 120 artisans de faire peau neuve.



Et les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là, le 13 juin 2017, la société a inauguré également une autre maroquinerie située à Val-de-Reuil (Eure) dans des locaux d'une surface de 5.700 m2. Elle accueillera des ateliers anciennement situés sur un site d'Hermès Parfums et qui ont vocation à se développer. À terme, la fabrication d'objets en cuir y fera travailler 250 artisans.