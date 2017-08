Hommage à "Un singe en hiver"

Villerville est un village de Normandie, situé entre Trouville (6 kms) et Honfleur (9 kms). Le village a été baptisé "Tigreville" durant le tournage et depuis devenu le nom de l'association du village. Le village s'honore à conserver son authenticité avec des décors quasi inchangés depuis le tournage de ce monument français. A l'occasion du 55e anniversaire, le village proposait une immersion dans le film à l'aide de nombreuses animations.Des visites guidées des principaux sites devenus mythiques vous feront revivre des scènes cultes du film comme la gendarmerie de Tigreville, la boutique de frivolités, l'escalier de briques empruntés par Belmondo, toutes ces anecdotes et ces répliques prononcées à la virgule près durant votre visite guidée par Jean, le vice-président de la confrérie Tigreville. Cette même confrérie a organisé une expositions photos inédites qui retrace les moments forts du tournage.L'évènement étant terminé, pas de panique, vous pouvez retrouver tout au long de l'année des animations autour du film en cliquant ici