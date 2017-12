Immersion au cœur du végétal

Ouverte en septembre 2017, la Scénographie Yves Rocher est l’aboutissement de deux ans de travail. "L’ouverture de cet espace correspond à une double volonté" , confie Auguste Coudray du Groupe Rocher. "D’abord celle de rendre hommage à l’homme qu’était Yves Rocher et à son œuvre. Et puis, nous souhaitions aussi faire un clin d’œil aux personnes qui contribuent tous les jours à perpétuer la vision du fondateur" .



Penser l’avenir donc en ayant conscience de ses racines. Ces dernières prennent deux formes dans la scénographie. D’abord, le visiteur découvre les racines de l’entreprise familiale, créée en 1959 dans le grenier domestique, là où Yves Rocher a mis au point sa première crème. Et puis, les racines au sens propre émergent dans un décor onirique, amenant le public à s’émerveiller devant les pouvoirs étonnants du génie végétal.



Le parcours dure 45 minutes et s’appuie sur une technologie immersive très aboutie. Le visiteur se laisse porter par les effets spéciaux et les projections sonores et visuelles sur des écrans en forme de pétale. Dans un décor surréaliste, les portent s’ouvrent, les cloisons basculent comme par magie vers des univers envoutants. Le voyage, telle une pièce de théâtre, se déroule en cinq actes: de la découverte de l’histoire de la maison, aux initiatives soutenues en faveur de la préservation de l’environnement, en passant par la reconstitution du grenier familial où tout a commencé.



Pour apprécier encore plus la dimension historique du parcours, les premières créations d’Yves Rocher, fruits des expériences auxquelles il se livrait, auraient pu être mises en avant et exposées. Peut-être l’occasion d’un futur projet? Car le groupe ne manque pas d’idées et compte bien profiter du lieu pour y "développer des manifestations culturelles, des conférences et y faire un lieu de rencontre" , confie Auguste Coudray.