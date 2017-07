Ivanka Trump: la fougue du père, le contrôle de la fille

Ivanka Trump.mp3 (1.54 Mo)



Cette force qui les lie doit venir d'une relation fusionnelle entre père et fille. Cette jeune fille milliardaire a été élevée sur les gratte-ciels et très jeune elle voulait déjà faire " comme papa ". Son père ayant fait succès dans l'immobilier, elle ne voulait pas de poupée mais des Lego ainsi elle pouvait construire à son tour. Le divorce de ses parents était le scoop de l'année. Elle a choisit son père en lui promettant une fidélité totale. Diplômée de l'école prestigieuse Wharton, l'enfant chéri monte les échelons un par un avant de se propulser au devant de la scène au bras de son père. Melania est éclipsée par sa belle fille. La véritable première Dame c'est elle! Avec trois mariages et d’innombrable rencontres, ce n'est pas Donald mais Ivanka qui rattrape la valeur familiale en mettant en exergue sa famille sur tous les réseaux sociaux et presse.