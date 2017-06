J'irai dormir chez vous.mp3 (152.31 Ko)



Après Canal+ et la chaîne Voyage c’est au tour de France 5 de nous proposer l’émission d’évasion sûrement la plus originale du PAF, "J’irai dormir chez vous". Depuis 2005 son créateur Antoine de Maximy s’est fixé comme objectif "d’aller à la rencontre des habitants de tous les pays du monde et accessoirement de passer la nuit chez eux" .



Son concept, partir sans équipe technique seulement équipé de deux petites cameras fixées sur lui. Du Japon, sa première destination, jusqu’au Pays-Bas dernièrement, les 8 saisons de la série l’ont déjà amené à parcourir villes et campagnes de plus de 50 pays.

Ce globe-trotter va au gré du hasard au contact des gens afin de s’immerger, l’espace d’un moment, dans leur quotidien avec comme objectif d’aller chaque soir dormir chez l’habitant. Il cherche à prendre conscience des modes de vie, loin des parcours touristiques classiques et des rencontres ciblées.



L’émission est une vraie réussite. Ces périples spontanés, peu communs à la télé, nous amènent à vivre une double évasion. Malgré des rencontres inégales, on suit facilement le réalisateur grâce sa jovialité et l’originalité du concept, tout en se régalant de nombreuses rencontres originales. Après toutes ces années le public en redemande. Ils étaient 900.000 devant leur télé le jeudi 15 juin 2017 pour découvrir le Nicaragua avec lui.