L’AVF permet aux familles modestes de partir en vacances

La rentrée scolaire approche à grands pas et de nombreuses familles n’ont pas pu partir en vacances faute de moyens financiers, mais également parce que certaines d’entre elles ne profitent pas des aides proposées par la Caisse d’Allocations Familiales.Selon les départements, les critères d’éligibilité diffèrent compte tenu de l’autonomie des CAF. A Paris, l’AVF est proposée dans la limite de 730 euros pour un séjour pouvant aller de 5 à 15 jours maximum dans les structures d’hébergement qui ont signé une convention avec VACAF (service commun des centres de vacances des Caisses d’Allocations Familiales). Pour en bénéficier, il faut être allocataire de la CAF, avoir au minimum un enfant à charge de 0 à 18 ans et un quotient familial ne dépassant pas le montant plafonné par la CAF concerné (650 euros pour Paris).Si une famille a droit à l’AVF, elle n’aura aucune démarche à effectuer. La CAF transmet un courrier aux familles, chaque année, au mois de janvier. Il est conseillé à ces dernières de procéder à la réservation quelques mois avant le départ car le budget AVF peut être épuisé très rapidement selon la demande.De plus, il existe certaines restrictions concernant les destinations et la période du séjour. Les familles peuvent séjourner à la mer, à la campagne ou à la montagne mais uniquement dans l’Hexagone, durant les vacances scolaires, sauf si les enfants ne sont pas soumis à l’obligation scolaire. Les séjours à l’étranger, chez les particuliers (locations privées) ou dans les centres non labellisés par VACAF ne donnent pas droit au dispositif.Aujourd’hui, VACAF recense près de 3.700 centres labellisés afin de pouvoir offrir un choix de destinations très large aux familles modestes. Pour trouver le centre de vacances idéal et réserver le séjour, il suffit de se connecter sur le site de VACAF en précisant le droit à l’AVF, la période du séjour, le numéro d’allocataire et le nom des enfants. L’aide est déduite directement de la facture du centre organisateur du séjour. En attendant les prochaines vacances, bonne préparation pour la rentrée scolaire!