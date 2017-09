L'album "Lily Passion" de Barbara retrouvé

Lily Passion.mp3 (284.9 Ko)



Voilà un disque de Barbara qui a suscité bien des fantasmes. Un grand mystère trouve son éclaircissement le 6 octobre 2017. "Lily Passion", album légendaire de Barbara, sort enfin en disque. Pourquoi l’album n’était-il jamais gravé? Qui avait les bandes? Où étaient-elles cachées?



Trois décennies de questionnements et d’hypothèses plus ou moins farfelues (certains allant jusqu’à imaginer le trésor enfoui au fond du jardin de Barbara...), auront donc trouvé leur conclusion cette année. Ça tombe bien, 2017 marque les 20 ans de la mort de la chanteuse.



En 1985, Barbara enregistre au studio Artistic Palace les chansons du spectacle en construction. D'abord ce fut le moment de la rupture, brutale et définitive, avec Roland Romanelli, pour des désaccords au sujet de la conception de "Lily Passion", et aussi l'apport de William Sheller pour les arrangements qui ne se concrétisa pas. Jannick Top à la basse, Marc Chantereau aux percussions, Richard Galliano à l'accordéon et Gérard Daguerre au piano et aux synthétiseurs sont en studio avec la grande dame brune. L'album sera disponible avec en premier extrait, "Bizarre".