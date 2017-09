L’assurance scolaire: distinguer l’indispensable de l’obligatoire

Oui! Sans être obligatoire, l’assurance scolaire revêt un caractère indispensable. On l’a vu notamment pour les sorties, mais aussi pour la cantine, et surtout pour une plus grande quiétude des parents. C’est ce que nous explique Sophia, 18 ans au service des clients de la MAE, elle a vu toutes les situations possibles et imaginables. " Le cas qui m’a le plus marqué c’est ce père de famille furieux parce que son ex-compagne n’avait pas souscrit à un de nos contrat. Il vient le faire et deux jours après l’enfant se casse la jambe à l’école, ce n’était qu’une fracture mais ça aurait pu être plus grave, vous imaginez si le gamin n’avait pas été assuré ".