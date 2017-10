L'heure du bilan pour les voitures électriques

Cité Lib.mp3 (1.05 Mo)



Avec leurs designs futuristes et leurs couleurs vives, les voitures électriques Cité Lib by Ha:mo ne passent pas inaperçues dans les rues de Grenoble. Depuis octobre 2014, 70 voitures électriques de marque Toyota Coms (deux places) et i-Road (une place) sont en libre-service dans l'agglomération. Objectif affiché? Proposer des moyens de transport écologiques, flexibles, innovants, et économiques grâce aux 161 bornes de recharge réparties dans l’agglomération.



À son lancement en 2014, la presse nationale et même internationale présentait l'expérience Cité Lib comme un projet "inédit" et "révolutionnaire" en terme de mobilité urbaine et durable. Trois ans plus tard, l’heure est au bilan pour les cinq partenaires réunis en conférence de presse - à savoir Grenoble Alpes Métropole, la Ville de Grenoble, Toyota, EDF, et Citiz (anciennement Cité Lib). Constat? " Une expérience très satisfaisante ", assurent-ils à l’unisson.