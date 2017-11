L’ours à la langue géante opéré avec succès

Langue d'ours.mp3 (703.26 Ko)



Nyann htoo, un ours noir d’Asie âgé de deux ans a attiré l’attention de ses soigneurs il y a quelques années suite à un gonflement anormal et démesuré de… sa langue. Cette dernière était devenue tellement proéminente que l’animal ne pouvait plus se déplacer normalement, et son quotidien en était durement affecté. Une opération visant à retirer les tissus en excédent a été effectuée en 2016, mais sans succès. En octobre 2017, les soigneurs de Nyann htoo tirent la sonnette d’alarme: il faut trouver une solution durable pour veiller au bien-être de cet animal.



Grâce au soutien de plusieurs ONG et associations, une équipe de vétérinaires britanniques a été dépêchée sur place en Birmanie à la fin du mois d’octobre pour procéder à une amputation de la langue et soulager l’animal. Plus de trois kilos de tissus ont été ainsi retirés. L’opération a été menée avec succès et l’ours remange et joue comme à son habitude. L’hypothèse majeure liée à cet impressionnant œdème lingual est celle d’une piqûre de moustique vecteur d’une infection appelée l’éléphantiasis. Cette pathologie, qui à ce jour n’avait jamais été encore été diagnostiquée chez un ours, se caractérise par une infiltration de la lymphe hors du système lymphatique et donc par un gonflement (œdème) des membres, en général assez impressionnant. Une éventuelle piqûre sur la langue du jeune ours aurait ainsi provoqué son incroyable gonflement.